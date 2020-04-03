В США фиксируют рекорд безработицы на фоне пандемии коронавируса
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что официально правительство планирует объявить о 150 тыс безработных, однако эти данные были получены до массового увольнения, связанного с коронавирусом, которое произошло две недели назад.
"С тех пор почти 10 млн американцев обратились за пособием по безработице, что намного больше, чем за соответствующий зарегистрированный период", - говорится в сообщении.
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При этом ожидается, что уровень безработицы продолжит расти. По прогнозам экономистов, к концу апреля могут потерять работу около 20 млн человек, что приведет к росту уровня безработицы до 15% и станет худшим показателем с 1930-х годов.
Напомним, The Washington Post писала, что экономика Соединенных Штатов вступила в глубокую рецессию, похожую на Великую депрессию, на фоне мер по борьбе с пандемией коронавируса.
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