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Espreso.tvОбществоВ "антиколомойский" законопроект подано 5 тыс. поправок ко второму чтению, - нардеп Кравчук

В "антиколомойский" законопроект подано 5 тыс. поправок ко второму чтению, - нардеп Кравчук

К законопроекту о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности ко второму чтению подано уже 5 тыс. поправок

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В банковский закон уже подано 5 тыс. поправок. Последний день подачи поправок - понедельник (6 апреля)", - рассказала она.

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  • Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

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