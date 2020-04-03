В "антиколомойский" законопроект подано 5 тыс. поправок ко второму чтению, - нардеп Кравчук
3 апреля, 2020, 22:28
К законопроекту о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности ко второму чтению подано уже 5 тыс. поправок
Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"В банковский закон уже подано 5 тыс. поправок. Последний день подачи поправок - понедельник (6 апреля)", - рассказала она.
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Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.
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