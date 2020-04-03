В "антиколомойский" законопроект подано 5 тыс. поправок ко второму чтению, - нардеп Кравчук

3 апреля, 2020, 22:28

К законопроекту о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности ко второму чтению подано уже 5 тыс. поправок

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В банковский закон уже подано 5 тыс. поправок. Последний день подачи поправок - понедельник (6 апреля)", - рассказала она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .