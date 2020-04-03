В Одессе неизвестные сожгли авто бывшего активиста "Правого сектора"
Об этом Демьян Ганул сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня ночью мне сожгли автомобиль. Связываю это с моей общественной деятельностью. Сейчас проверяю подозрительных, вечером напишу подробно, кто это может быть", - отметил Ганул.
По словам активиста, он также обратился к правоохранителям.
Руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции области Любовь Гордиевская сообщила, что правоохранители начали расследование по этому факту.
"Следователи Приморского отдела полиции Приморcького расследуют обстоятельства возгорания легкового автомобиля Mercedes С-350, припаркованного на улице Успенской, что произошло около трех часов ночи. На место происшествия выезжали спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа полиции", отметила Гордиевская.
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