В Одессе неизвестные сожгли авто бывшего активиста "Правого сектора"

3 апреля, 2020, 11:51

В ночь на 3 апреля злоумышленники сожгли автомобиль Меrcedes С-350, который принадлежит жене частного предпринимателя и лидера общественной организации "Уличный фронт" Демьяна Ганула

Об этом Демьян Ганул сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью мне сожгли автомобиль. Связываю это с моей общественной деятельностью. Сейчас проверяю подозрительных, вечером напишу подробно, кто это может быть", - отметил Ганул.

По словам активиста, он также обратился к правоохранителям.

Руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции области Любовь Гордиевская сообщила, что правоохранители начали расследование по этому факту.

"Следователи Приморского отдела полиции Приморcького расследуют обстоятельства возгорания легкового автомобиля Mercedes С-350, припаркованного на улице Успенской, что произошло около трех часов ночи. На место происшествия выезжали спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа полиции", отметила Гордиевская.

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