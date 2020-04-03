В Мексике останавливает работу производитель пива Corona
Об этом сообщает Reuters.
Пивоваренный производитель сообщил, что остановка начнется в воскресенье.
"Если правительство даст какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают из дома и в то же время гарантируют поставку пива", - говорится в заявлении .
Сельское хозяйство и производство продуктов питания в целом считаются основными видами деятельности страны.
Правительство Мексики на этой неделе объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и распорядилось приостановить нестратегические предприятия после того, как число случаев заболевания коронавирусов в стране превысило 1000 человек.
Grupo Modelo является частью пивоваренной группы Anheuser-Busch InBev и управляет 11 пивоваренных заводов в Мексике.
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