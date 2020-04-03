В больнице Монастыриска на Тернопольщине 4 аппарата ИВЛ, - Зеленский о борьбе с коронавирусом

3 апреля, 2020, 20:23

Об этом Зеленский заявил 3 апреля в видеообращении к врачам, сообщает Офис президента.

"Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым", - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что медицинским работникам города Дубно Ровенской области отправили 1 тыс. защитных костюмов и 6 тыс. масок для медработников.

Зеленский также отметил, что врачам Одесского областного медицинского центра будет выделена денежна надбавка за противодействие коронавирусу.

У мэра города Монастыриска Тернопольской области Андрея Старуха подтвердили заражение коронавирусом.

В Монастырском районе Тернопольской области по состоянию на 29 марта коронавирусом COVID-19 заразились 25 медиков .

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