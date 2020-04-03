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Espreso.tvОбществоВ больнице Монастыриска на Тернопольщине 4 аппарата ИВЛ, - Зеленский о борьбе с коронавирусом

В больнице Монастыриска на Тернопольщине 4 аппарата ИВЛ, - Зеленский о борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в больнице Монастыриска на Тернопольщине 4 аппарата ИВЛ и продолжается работа над полным обеспечением медработников

Об этом Зеленский заявил 3 апреля в видеообращении к врачам, сообщает Офис президента.

"Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым", - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что медицинским работникам города Дубно Ровенской области отправили 1 тыс. защитных костюмов и 6 тыс. масок для медработников.

Зеленский также отметил, что врачам Одесского областного медицинского центра будет выделена денежна надбавка за противодействие коронавирусу.

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