В больнице Монастыриска на Тернопольщине 4 аппарата ИВЛ, - Зеленский о борьбе с коронавирусом
Об этом Зеленский заявил 3 апреля в видеообращении к врачам, сообщает Офис президента.
"Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым", - заявил Зеленский.
Президент Украины отметил, что медицинским работникам города Дубно Ровенской области отправили 1 тыс. защитных костюмов и 6 тыс. масок для медработников.
Зеленский также отметил, что врачам Одесского областного медицинского центра будет выделена денежна надбавка за противодействие коронавирусу.
- У мэра города Монастыриска Тернопольской области Андрея Старуха подтвердили заражение коронавирусом.
- В Монастырском районе Тернопольской области по состоянию на 29 марта коронавирусом COVID-19 заразились 25 медиков .
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