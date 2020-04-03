Укрпочта предупредила о сложности с доставкой отправлений в ряд стран
Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
Отмечается, что все отправления в эти страны Укрпочта сможет доставить при первой возможности, когда авиапартнеры и страны назначения будут готовы принять почту с Украиной.
"Посылки, принятые ранее на эти направления, следуют в эти страны", - говорится в сообщении.
Доставка в страны Европы, СНГ, Ближнего Востока, США, Канаду продолжает доставляться грузовыми самолетами.
"Сроки доставки могут быть изменены. Тарифы на доставку остаются без изменений, Укрпочта не вводит никаких доплат за доставку во время карантина ", - сообщили в национальном почтовом операторе.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-