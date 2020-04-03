Укрпочта предупредила о сложности с доставкой отправлений в ряд стран

3 апреля, 2020, 11:44

Из-за карантинных мероприятий и полной отмены регулярной пассажирской перевозки Укрпочта столкнулась с трудностями с доставкой почтовых отправлений в страны Центральной и Южной Африки, Южной Америки, Океании, некоторые страны в Азии - Монголию, Вьетнам, Таджикистан, Малайзию, Гонконг

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Отмечается, что все отправления в эти страны Укрпочта сможет доставить при первой возможности, когда авиапартнеры и страны назначения будут готовы принять почту с Украиной.

"Посылки, принятые ранее на эти направления, следуют в эти страны", - говорится в сообщении.

Доставка в страны Европы, СНГ, Ближнего Востока, США, Канаду продолжает доставляться грузовыми самолетами.

"Сроки доставки могут быть изменены. Тарифы на доставку остаются без изменений, Укрпочта не вводит никаких доплат за доставку во время карантина ", - сообщили в национальном почтовом операторе.