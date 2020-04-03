Украина не соглашается со списком на обмен от террористов, - СМИ
3 апреля, 2020, 12:52
3 апреля источник в Трехсторонней контактной группе заявил, что украинская сторона не соглашается с предложенным боевиками списком на обмен
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в ТКГ.
Собеседник уточнил, что Украина уже ознакомилась с предложенным списком и пока с ним не согласна.
"Пока нет (не согласны, - ред.), работа продолжается", - уточнил источник в ТКГ.
Собеседник добавил, что Украина не соглашается как с содержанием предложенного списка, так и с количеством удерживаемых.
Напомним, 2 апреля представители незаконных террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности отдать 19 пленных и заложников.
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