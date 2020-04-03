 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина не соглашается со списком на обмен от террористов, - СМИ

Украина не соглашается со списком на обмен от террористов, - СМИ


фото: reuters
3 апреля источник в Трехсторонней контактной группе заявил, что украинская сторона не соглашается с предложенным боевиками списком на обмен

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в ТКГ.

Собеседник уточнил, что Украина уже ознакомилась с предложенным списком и пока с ним не согласна.

"Пока нет (не согласны, - ред.), работа продолжается", - уточнил источник в ТКГ.

Собеседник добавил, что Украина не соглашается как с содержанием предложенного списка, так и с количеством удерживаемых.

Напомним, 2 апреля представители незаконных террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности отдать 19 пленных и заложников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

3 апреля, 2020 пятница

2 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать