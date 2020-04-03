Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей до 1 июня
Об этом передает hromadske.
Заседание проходило в закрытом режиме в связи с карантинными мероприятиями.
Прокурор по делу Сергей Зузак отмечал риски побега, давление на свидетелей, экспертов, искажение вещественных доказательств и т.п., поэтому просил продлить содержание под стражей.
Адвокаты подозреваемого, Станислав Кулик и Тарас Круговой, заявили, что будут обжаловать продление содержания под стражей. Они просили освободить из-под стражи Антоненко и отмечали, что риски недоказанные, а подозрение необоснованно.
Адвокат Антоненко Станислав Кулик отметил, что никаких следственных действий пока с Антоненко не проводят.
"Он сидит там и к нему только адвокаты ходят. Была проведена экспертиза роста, которая также установила, что он 180 см, я там присутствовал. Сейчас же они ссылаются только на получение выводов каких-то экспертиз", - сказал Кулик.
По словам адвоката, подозреваемый очень скучает по своей семье, не признает причастности к преступлению и надеется на справедливое правосудие.
- Напомним, 2 апреля суд продлил ночной домашний арест подозреваемой Яне Дугарь, а 1 апреля оставил под стражей до 31 мая Юлию Кузьменко.
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