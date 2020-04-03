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Espreso.tvОбществоТеррористы из ОРДЛО обнародовали список тех, кого хотят получить от Украины

Террористы из ОРДЛО обнародовали список тех, кого хотят получить от Украины


фото: reuters
Стал известен список из 16 человек, которых группировки "ДНР" и "ЛНР" хотят получить в рамках обмена с украинской стороной

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса", ссылаясь на дополнения к протоколу заседания Трехсторонней контактной группы от 26 марта, которое опубликовало "МИД ДНР".

Журналисты отметили, что нашли информацию о большинстве террористов на обмен из открытых источников.

Васин Олег Анатольевич - боевик из Дружковки, был задержан и находится в СИЗО.

Лазаренко Алексей Александрович - работал на стратегическом заводе "МиГремонт" в Запорожье. Обвиняется в шпионаже в пользу спецслужб России.

Ларкин Александр Михайлович (Николаевич) - осужден по статьям "теракт" и "незаконное обращение с оружием или взрывчаткой".

Скрипник Сергей Николаевич - боевик "ДНР" из Ясиноватой.

Слатов Юрий Васильевич - боевик из Донецка, получил 8 лет и 6 месяцев по статье о "создании террористической группы или террористической организации".

Сустретов Сергей Сергеевич

Чигорень Виталий Валерьевич - боевик из Горловки, был взят в плен 29 августа 2019.

Якоб Дмитрий Дмитриевич

Астахов Владислав Сергеевич - боевик с Новодружеска Луганской области.

Бижко Дмитрий Андреевич

Ярослав Николаевич Бойко

Гогичаев Эльбрус Иванович

Офлидис Дмитрий Константинович

Харитонов Леонид Владиславович - гражданин России, обвиняется в подготовке теракта на военном аэродроме в Умани Черкасской области.

Яворчук Андрей Николаевич - инструктор "батальона ДНР "Сомали". Был приговорен к 8 годам тюрьмы в июле 2019 года, в его делу продолжается кассация.

  • Напомним, 2 апреля представители незаконных террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности отдать 19 пленных и заложников.
  • 3 апреля источник в Трехсторонней контактной группе заявил журналистам, что украинская сторона не соглашается с предложенным боевиками списком на обмен
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