Террористы из ОРДЛО обнародовали список тех, кого хотят получить от Украины
Об этом сообщает издание "Новости Донбасса", ссылаясь на дополнения к протоколу заседания Трехсторонней контактной группы от 26 марта, которое опубликовало "МИД ДНР".
Журналисты отметили, что нашли информацию о большинстве террористов на обмен из открытых источников.
Васин Олег Анатольевич - боевик из Дружковки, был задержан и находится в СИЗО.
Лазаренко Алексей Александрович - работал на стратегическом заводе "МиГремонт" в Запорожье. Обвиняется в шпионаже в пользу спецслужб России.
Ларкин Александр Михайлович (Николаевич) - осужден по статьям "теракт" и "незаконное обращение с оружием или взрывчаткой".
Скрипник Сергей Николаевич - боевик "ДНР" из Ясиноватой.
Слатов Юрий Васильевич - боевик из Донецка, получил 8 лет и 6 месяцев по статье о "создании террористической группы или террористической организации".
Сустретов Сергей Сергеевич
Чигорень Виталий Валерьевич - боевик из Горловки, был взят в плен 29 августа 2019.
Якоб Дмитрий Дмитриевич
Астахов Владислав Сергеевич - боевик с Новодружеска Луганской области.
Бижко Дмитрий Андреевич
Ярослав Николаевич Бойко
Гогичаев Эльбрус Иванович
Офлидис Дмитрий Константинович
Харитонов Леонид Владиславович - гражданин России, обвиняется в подготовке теракта на военном аэродроме в Умани Черкасской области.
Яворчук Андрей Николаевич - инструктор "батальона ДНР "Сомали". Был приговорен к 8 годам тюрьмы в июле 2019 года, в его делу продолжается кассация.
- Напомним, 2 апреля представители незаконных террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности отдать 19 пленных и заложников.
- 3 апреля источник в Трехсторонней контактной группе заявил журналистам, что украинская сторона не соглашается с предложенным боевиками списком на обмен
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