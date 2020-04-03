Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных и где могут пройти дожди

3 апреля, 2020, 13:19

В выходные 4-5 апреля в Украине ожидается незначительное снижение температуры воздуха и порывистый ветер

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Выходные покажут незначительное колебание вниз, особенно 5 апреля, - температура воздуха снизится на несколько градусов, но кратковременно и несильно. Также 5 апреля усилится ветер - будет порывистый, некомфортный", - сказала Диденко.

На западе Украины, а также в Харьковской и Полтавской 4 апреля возможны дожди.

«4 апреля является вероятность небольших дождей в западной части Украины - туда подойдет атмосферный фронт. Также, возможно, немного покапает на Харьковщине и Полтавщине, но в целом никаких серьезных осадков не предвидится", - отметила синоптик.

Ощутимое потепление в Украине ожидается с 7 апреля - до +13 ... + 19 ° C.

"Со вторника, с Благовещения, в Украине начнется ощутимое повышение температуры воздуха, столбики термометров будут максимально достигать 13-19 градусов тепла. Осадков пока не предвидится - антициклональний характер погоды", - рассказала Наталья Диденко.

В столице в выходные осадков не ожидается, потепление начнется с 6 апреля.

"В Киеве в выходные 4-5 апреля погода без существенных осадков, температура будет колебаться, воздух будет достаточно свжим, но уже с понедельника, особенно со вторника, в столице также существенно потеплеет и температура воздуха в Киеве днем будет достигать 16-17 градусов тепла", - добавила синоптик.

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