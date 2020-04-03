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Espreso.tvОбществоСупрун дала советы, как помочь близким старшего возраста пережить эпидемию коронавируса

Супрун дала советы, как помочь близким старшего возраста пережить эпидемию коронавируса

Бывший руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала о том, как безопасно можно передать продукты своим близким и родственникам, чтобы не подвергать их опасности, если они находятся в группе риска

Об этом она написала в Facebook.

Важно позаботиться о своих родных и не только помочь им минимизировать контакты с внешним миром, но и рассказать, как, не выходя из дома, брать принесенную еду, чтобы избежать заражения.

  • Поставьте продукты у входной двери.
  • Обработайте пакеты антисептиком, с содержанием спирта не менее 60% (возьмите антисептик с распылителем и просто попшикайте поверхность пакета и ручек).
  • После того, как ваша бабушка или дедушка заберет продукты, пусть также обработает упаковки или контейнеры антисептиком.
  • После того как расставит все на места, следует сразу помыть руки с мылом не менее 20 секунд.
  • Все овощи и фрукты также следует хорошо вымыть перед употреблением. Мясо и яйца можно есть только хорошо приготовленными.

Если у ваших родителей или бабушек / дедушек есть проблемы с тем, чтобы воспринимать ваши советы серьезно, обратитесь к их окружению. Возможно, у них есть другие члены семьи или друзья, к которым они прислушиваются больше.

Вот еще несколько советов, как подбирать слова, чтобы убедить близких лучше заботиться о себе.

  • Говорите, что вы волнуетесь, потому что любите. Осторожно вспомните примеры конкретных ситуаций, когда вы волновались за этого человека. Но будьте осторожны, чтоб не пересечь границу между заботой и обвинением.
  • Предлагайте конкретные вещи. Вместо того, чтобы абстрактно говорить о важности профилактики, предлагайте помощь в виде конкретных предложений: заказать доставку продуктов, принести лекарства, подобрать интересную книгу.
  • Подбирайте правильное время для разговора. Подгадайте время, чтобы все были в хорошем настроении.
  • Привлеките к общению человека, которому ваши близкие очень доверяют.

 

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