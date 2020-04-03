Сокращение бюджета на культуру не может быть больше, чем на 30%, - Княжицкий

3 апреля, 2020, 15:35

Об этом говорится в обращении, которое депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий направил премьер-министру Украины и в профильные министерства

По словам депутата, "Европейская Солидарность" не поддержала изменения в бюджет, предложенные властью, в том числе из-за существенного сокращения расходов на культуру. Поскольку сейчас правительство работает над созданием нового бюджета, то Княжицкий предостерегает от повторения таких необдуманных действий, которые, по его мнению, приведут к полному упадку культуры и потери тех достижений, которых удалось достичь за последние пять лет.

"Оптимизировать бюджет нужно, однако финансирование культуры не может быть уменьшено более чем на 30%. Это позволит украинской культуре функционировать на минимальном уровне и не упасть в пропасть ", - отметил нардеп.

Николай Княжицкий, как глава комитета по вопросам культуры и духовности в 2014-2019 годах, приводит пример европейских стран, которые в условиях карантина и внедрения значительных ограничений для своих граждан, понимают, что именно культурное и духовное развитие помогут пережить это время и преодолеть пандемию.

"Германия выделяет на креативную отрасль 50 млрд евро, а Франция - более 50 млн", - отметил Княжицкий.