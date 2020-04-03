Смотрите в 15:00 трансляцию онлайн дискуссии Киевского форума
3 апреля, 2020, 11:17
Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" предлагает присоединиться к просмотру онлайн дискуссии Киевского форума, которая состоится 3 апреля 2020
Участие в разговоре примут премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, новоназначенный министр финансов Украины Сергей Марченко, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.
Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.
Начало - в 15:00 ч.
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