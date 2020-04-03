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Espreso.tvОбществоСгорело 27 гектаров: в Киеве в течение недели пожарные 112 раз тушили поджоги травы, - Кличко

Сгорело 27 гектаров: в Киеве в течение недели пожарные 112 раз тушили поджоги травы, - Кличко


фото: dsns.gov.ua
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о массовых поджогах сухой травы в столице

Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Мы наблюдаем большое количество поджогов сухой травы. Только в период с 23 по 31 марта столичные пожарные 112 раз выезжали на тушение таких пожаров, и огнем было охвачено более 27 га", - сказал Кличко.

По его словам, во всех случаях причиной возгорания был человеческий фактор.

"Люди, которые продолжают пренебрегать всеми правилами и от них страдают другие. Я обращаюсь к киевлянам: не жгите траву и листья. Если вы стали свидетелями таких действий немедленно обращайтесь в полицию, - отметил городской глава столицы.

 

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