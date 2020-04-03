Сгорело 27 гектаров: в Киеве в течение недели пожарные 112 раз тушили поджоги травы, - Кличко
3 апреля, 2020, 13:06
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о массовых поджогах сухой травы в столице
Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Мы наблюдаем большое количество поджогов сухой травы. Только в период с 23 по 31 марта столичные пожарные 112 раз выезжали на тушение таких пожаров, и огнем было охвачено более 27 га", - сказал Кличко.
По его словам, во всех случаях причиной возгорания был человеческий фактор.
"Люди, которые продолжают пренебрегать всеми правилами и от них страдают другие. Я обращаюсь к киевлянам: не жгите траву и листья. Если вы стали свидетелями таких действий немедленно обращайтесь в полицию, - отметил городской глава столицы.
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