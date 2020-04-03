Санкции против РФ, освобождение заложников и $165 млн на борьбу с COVID-19: Зеленский поговорил с генсеком ООН

3 апреля, 2020, 09:06

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ключевым вопросом стала роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины.

Зеленский поблагодарил генсекретаря за его усилия в вопросе реагирования на кризис. В частности, президент отметил, что Украина поддерживает глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому наше государство сможет получить финансовую поддержку.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого плана в сумме предусмотренных $165 млн", - отметил Зеленский.

Собеседники также обсудили возможности оказания помощи Украине в борьбе с пандемией.

"Просим оказать содействие в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса с иностранными партнерами для консолидации соответствующих международных усилий", - подчеркнул президент

Зеленский привлек внимание к попыткам использования кризиса с коронавирусом в политических целях, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к необходимым мерам для борьбы с коронавирусом.

"Санкции являются важным инструментом именно для восстановления уважения к международному праву и никоим образом не ослабляют возможностей отдельных государств защищать своих граждан от COVID-19", - сказал Зеленский.

Он также заверил, что Украина поддерживает призыв к обеспечению широких гуманитарных коридоров для беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи тем, кто больше всего нуждается.

Отдельно стороны обсудили продолжение реформ и переговоры с международными партнерами в связи с этим.

"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики ", - отметил президент.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Президент положительно отозвался о призыве генсека ООН к немедленному глобальному прекращению огня, отметив, что Украина была одной из первых стран, которая его поддержала. Президент призвал сторону ООН начать подготовку действенного плана мероприятий Организации Объединенных Наций по привлечению инвестиций для восстановления Донбасса после его деоккупации. Особое внимание было уделено теме освобождения незаконно удерживаемых украинцев на Донбассе, в Крыму и в России.

Собеседники договорились о продолжении диалога, в частности о визите Гутерриша в Украину после стабилизации ситуации вокруг пандемии.