Rozetka будет обозначать украинских производителей и сделает под них отдельную страницу
Об этом сообщил основатель и владелец компании Владислав Чечеткин в Facebook.
"Мы в Rozetka поставили значок "поддерживай украинское" у каждого товара, произведенного в Украине. А скоро выведем их на отдельный лендинг. Чтобы все украинское было максимально заметным", - написал Чечеткин.
Он призвал украинцев активнее заказывать услуги и продукты именно в украинских производителей, поскольку это поможет отечественным предпринимателем удержаться на плаву.
"Заказывайте у них еду, одежду, посуду, книги, новую экосумку или настольную игру - что угодно, что сделано в Украине. Вам маленькая банка меда будет приятной мелочью, а для производителя может стать спасательным кругом", - отмечает Чечеткин.
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