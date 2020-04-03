Rozetka будет обозначать украинских производителей и сделает под них отдельную страницу

3 апреля, 2020, 15:10

Украинский интернет-маркетплейс Rozetka будет маркировать украинских производителей значком "поддерживай украинское" и создаст для них отдельный раздел

Об этом сообщил основатель и владелец компании Владислав Чечеткин в Facebook.

"Мы в Rozetka поставили значок "поддерживай украинское" у каждого товара, произведенного в Украине. А скоро выведем их на отдельный лендинг. Чтобы все украинское было максимально заметным", - написал Чечеткин.

Он призвал украинцев активнее заказывать услуги и продукты именно в украинских производителей, поскольку это поможет отечественным предпринимателем удержаться на плаву.

"Заказывайте у них еду, одежду, посуду, книги, новую экосумку или настольную игру - что угодно, что сделано в Украине. Вам маленькая банка меда будет приятной мелочью, а для производителя может стать спасательным кругом", - отмечает Чечеткин.