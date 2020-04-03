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Espreso.tvОбществоРост цен из-за карантина был краткосрочным и существенно на инфляцию не повлияет, - НБУ

Рост цен из-за карантина был краткосрочным и существенно на инфляцию не повлияет, - НБУ


фото: reuters
Стремительный рост цен на продукты в Украине сразу после введения карантина существенно не повлияет на общий уровень инфляции и, следовательно, на установление размера учетной ставки НБУ

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий во время брифинга передает hromadske.

"Действительно, был рост цен, но мы считаем, что этот рост будет краткосрочным, ведь он вызван больше психологическим фактором. И уже сейчас мы видим, что ситуация постепенно улучшается и цены на продукты постепенно снижаются. Поэтому сейчас мы не рассматриваем значительного влияния на инфляцию в связи с этим ажиотажным спросом", - сообщил Чурий.

В Национальном банке отмечают, что в настоящее время продолжают наблюдать за динамикой цен в Украине и готовы оперативно реагировать на инфляцию, меняя уровень учетной ставки.

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