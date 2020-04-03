Российский "Аэрофлот" предложил эвакуировать украинцев из Непала, МИД изучает ситуацию, - Кулеба
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Прозвучало предложение от российской компании "Аэрофлот": чтобы наши граждане сели на борт ее самолета (в Непале). По моей информации, местное консульство РФ требует для этого официальной ноты от украинского. Мы изучаем все логистические возможности", - сказал министр.
Он отметил, что сложность с возвращением украинцев из Непала заключается том, что эта азиатская страна территориально очень далеко. Соответственно, обработать и построить маршрут для транзита украинских граждан крайне сложно.
Кулеба акцентировал на том, что граждане Украины, которые застряли в Непале, могут воспользоваться программой МИД "Защита" - для тех, кто застрял на время пандемии коронавируса за рубежом. Министр заявил, что его ведомство будет подразумевать это дело.
Напомним, что "Аэрофлоту" с 2015 года запрещено летать в Украину.
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