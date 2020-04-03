Роналдинью может досрочно выйти из парагвайской тюрьмы

3 апреля, 2020, 15:59

Полиция Парагвая разыскивает женщину, благодаря которой Роналдинью въехал в страну по поддельным документам и оказался в тюрьме

Об этом сообщает La Nacion.

По информации источника, Роналдиньо ехал в Парагвай для того, чтобы провести благотворительную кампанию совместно с фондом Fundación Fraternidad Angelical, который обещает бесплатную медицинскую помощь бедным детям.

На допросе футболист и его брат признались, что представители фонда пригласили их в Парагвай и передали фальшивые документы. Настоящий загранпаспорт Роналдинью конфискован за неуплату налогов.

48-летняя Далия Анжелика Лопес является владелицей фонда, а также большой холдинговой компании. Женщина имеет тесные связи с руководящей партией. Лопес арестована заочно, но пока полиция не может найти женщину.

Показания Далии Лопес станут ключевыми для следствия. Если будет доказано, что она обманула Рональдиньо и его брата, они выйдут на свободу.