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Espreso.tvСпортРоналдинью может досрочно выйти из парагвайской тюрьмы

Роналдинью может досрочно выйти из парагвайской тюрьмы


фото: Getty Images
Полиция Парагвая разыскивает женщину, благодаря которой Роналдинью въехал в страну по поддельным документам и оказался в тюрьме

Об этом сообщает La Nacion.

По информации источника, Роналдиньо ехал в Парагвай для того, чтобы провести благотворительную кампанию совместно с фондом Fundación Fraternidad Angelical, который обещает бесплатную медицинскую помощь бедным детям.

На допросе футболист и его брат признались, что представители фонда пригласили их в Парагвай и передали фальшивые документы. Настоящий загранпаспорт Роналдинью конфискован за неуплату налогов.

48-летняя Далия Анжелика Лопес является владелицей фонда, а также большой холдинговой компании. Женщина имеет тесные связи с руководящей партией. Лопес арестована заочно, но пока полиция не может найти женщину.

Показания Далии Лопес станут ключевыми для следствия. Если будет доказано, что она обманула Рональдиньо и его брата, они выйдут на свободу.

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