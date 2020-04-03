Роналдинью может досрочно выйти из парагвайской тюрьмы
Об этом сообщает La Nacion.
По информации источника, Роналдиньо ехал в Парагвай для того, чтобы провести благотворительную кампанию совместно с фондом Fundación Fraternidad Angelical, который обещает бесплатную медицинскую помощь бедным детям.
На допросе футболист и его брат признались, что представители фонда пригласили их в Парагвай и передали фальшивые документы. Настоящий загранпаспорт Роналдинью конфискован за неуплату налогов.
48-летняя Далия Анжелика Лопес является владелицей фонда, а также большой холдинговой компании. Женщина имеет тесные связи с руководящей партией. Лопес арестована заочно, но пока полиция не может найти женщину.
Показания Далии Лопес станут ключевыми для следствия. Если будет доказано, что она обманула Рональдиньо и его брата, они выйдут на свободу.
- Напомним, 5 марта Роналдинью задержали в Парагвае с поддельным паспортом .
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-