"У меня много свободного времени", - экс-президент Формулы-1 станет отцом в четвертый раз в 90 лет

3 апреля, 2020, 16:36

Миллиардер и легендарный президент Формулы-1 Берни Экклстоун, который ушел на пенсию в январе 2017 года, поделился новостью, что в свои 89 лет ждет четвертого ребенка

Об этом сообщает издание "НВ" со ссылкой на Daily Mail .

Берни Экклстоун и его 44-летняя жена Фабиана Флози ждут ребенка. Это будет четвертый ребенок для британского миллиардера и первый для его жены. "В этом нет ничего необычного", - сказал бывший президент Формулы-1, - "Я больше не работаю, поэтому у меня много свободного времени, чтобы практиковаться", - рассказал он.

Экклстоун отметил, что они с женой ждут появление мальчика в июле 2020 года. Для Берне это будет первый сын. Первой дочери Берни от первого брака Деборе сейчас 65 лет. Еще две дочери 35-летняя Тамара и 31-летняя Петра родились в браке с моделью Славикой Экклстоун. С Фабианой Флози Экклстоун женился в 2012 году через четыре года после развода со Славикой. Также в Берне Эклстоуна пять внуков.

"Это классно. Не вижу здесь никакой драмы. У меня есть внуки и я с нетерпением жду рождения еще одного ребенка", - добавил он.

В октябре этого года Берни Экклстоун отметит свое 90-летие. Сейчас он живет вместе с женой на ферме, расположенной неподалеку от бразильского мегаполиса Сан-Паулу.

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