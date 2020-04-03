"Будет потеряно сотни тысяч работ": глава АТП рассказал, как бизнес давил на депутатов, чтобы не допустить дефолта в Украине

3 апреля, 2020, 17:24

В прошлую пятницу 8 бизнес ассоциаций поняли, перед каким потенциальным кризисом и угрозой мы стоим. Бизнес объединился и единогласно выступил с заявлением к депутатам ВР с обращением

Об этом заявил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер во время Киевского форума безопасности в эфире Еспресо.TV.

"Месседж был четкий. Мы дали понять, что время стояло на пороге голосования двух законопроектов, которые откроют дальнейшее финансирование МВФ. В это время была угроза, что некоторые политики рассказывали, что был риск дефолта, и не все понимали, насколько это страшно. Мы просто рассказали, если дефолт будет - это будет потеряно сотни тысяч работ, это будет жизнь украинцев, которые будут страдать. Поэтому мы обратились к каждому народному депутату лично, прислали конкретное предложение. Мы рады, что один законопроект в полном, а втором - в первом чтении - принят", - заявил он.

Гундер рассказал, что палата провела опрос среди представителей компаний в условиях коронавирусного кризиса:

"Первое, что интересно, что 64% компаний уже предоставляют и будут оказывать помощь. Некоторые (компании предоставляют - Эспрессо) - финансовую помощь, некоторые - предоставляют услуги. Бизнес понял, что сейчас в это время необходимо помогать. Бизнес понял, что большинство в этом году не достигнут финансовых целей. Но также большинство поняли, что увольнять персонал не будут. Есть сектора, которые пострадали больше всего. Это бизнес связан с отелями, путешествиями ", - отметил он.

По словам Гундера, также была проведена пресс-конференция с премьер-министром Денисом Шмыгалем:

"Премьер сказал, что на данный момент ожидания 4% падения ВВП. По моему мнению, это еще оптимистичный вариант. Просто удар еще будет, мы просто не понимаем, насколько он будет мощным ", - добавил представитель Американской торговой палаты.