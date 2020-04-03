ПриватБанк подал новый иск на $ 5,5 млрд против Коломойского и Боголюбова
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
3 апреля подан новый иск в кипрские суды с требованием возместить убытки в размере $ 5,5 млрд в связи со схемами, несущиеми все признаки мошенничества и отмывания денег. Как утверждают в банке, схемы были осуществлены бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также одним из бывших руководителей банка Тимуром Новиковым с использованием двух кипрских компаний PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.
Иск ПриватБанка относится к двум видам транзакций, которые были осуществлены в период с 2013 по 2016 год на значительные суммы, выплачиваемые компаниям, принадлежащим и / или контролируемым Коломойским и Боголюбовым через фиктивные кредитные соглашения, которые не были погашены.
Эти транзакции включают схему, по которой $ 2,34 млрд было направлено кипрской компании, связанной с бывшими акционерами ПриватБанка, Duxton Holdings Limited.
Теперь, после нового иска, общая сумма, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, составила более $ 10 млрд.
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- Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.
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