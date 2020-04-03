Правительство увеличило лимит на перевозку пассажиров в транспорте

3 апреля, 2020, 14:55

Кабинет министров на время карантина в Украине смягчил ранее введенные ограничения по пассажирским перевозкам в общественном транспорте: лимит увеличили до количества сидячих мест

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сообщается, что работников учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, важнейшие госуслуги, энергообеспечение и т.д. разрешается перевозить в пределах количества сидячих мест.

В то же время требования о наличии респираторов или защитных масок у водителей и пассажиров сохраняются. Кроме того, должны соблюдаться санитарные мероприятия в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и на автомобильном транспорте, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Напомним, с начала карантина в Украине разрешалось перевозить не более 10 пассажиров в общественном транспорте, однако позже Кабмин разрешил перевозить не более половины сидячих мест.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb