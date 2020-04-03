Правительство увеличило лимит на перевозку пассажиров в транспорте
Об этом сообщает Правительственный портал.
Сообщается, что работников учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, важнейшие госуслуги, энергообеспечение и т.д. разрешается перевозить в пределах количества сидячих мест.
В то же время требования о наличии респираторов или защитных масок у водителей и пассажиров сохраняются. Кроме того, должны соблюдаться санитарные мероприятия в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и на автомобильном транспорте, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.
Напомним, с начала карантина в Украине разрешалось перевозить не более 10 пассажиров в общественном транспорте, однако позже Кабмин разрешил перевозить не более половины сидячих мест.
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