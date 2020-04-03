Правительство постепенно будет смягчать карантин с конца апреля, если будет становиться меньше больных, - Шмыгаль

3 апреля, 2020, 12:33

В конце апреля правительство поэтапно будет ослаблять карантин, если уменьшится количество больных Covid-19

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца. По нашим расчетам, за три недели те, кто уже являются больными Covid-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться ", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в конце апреля правительство постепенно будет ослаблять ограничения, если будет снижение заболеваемости. Снятие ограничений будет происходить в несколько этапов.

"Первый - на работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не означает ослабление других карантинных мероприятий", - сказал премьер.

Так, будут продолжат действовать ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения.

"Все без исключения будут обязаны носить маски. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин может быть продлен", - подчеркнул Шмыгаль.