Правительство обязало магазины и банки предоставлять посетителям маски, в том числе handmade
Об этом говорится в постановлении правительства № 255.
Согласно документу, с 6 апреля и до конца срока карантина, пока это 24 апреля, украинцам запрещено находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.
Работа предприятий торговли возможна при условии обеспечения персонала защитой лица и глаз, пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий.
То же самое касается осуществления деятельности банков, финансовых учреждений, а также медицинской практики и ветеринарной практики.
Кроме того, при условии соблюдения указанных правил, разрешается деятельность автозаправочных комплексов, деятельности по продаже, предоставлению в аренду, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, их периодических испытаний на предмет дорожной безопасности.
При условии обеспечения персонала защитой лица и глаз, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий разрешается деятельность по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов.
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