Правительство обязало магазины и банки предоставлять посетителям маски, в том числе handmade

Об этом говорится в постановлении правительства № 255.

Согласно документу, с 6 апреля и до конца срока карантина, пока это 24 апреля, украинцам запрещено находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Работа предприятий торговли возможна при условии обеспечения персонала защитой лица и глаз, пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий.