После эвакуации из Таиланда украинка нарушила режим самоизоляции, запостила многочисленные видео в соцсетях и получила штраф в 17 тыс., - Геращенко

3 апреля, 2020, 22:01

Пассажирка из Бангкока как адрес самоизоляции указала квартиру бабушки и дедушки, которые живут в Николаеве. Факт нарушения режима самоизоляции в Киеве Ладимира сама задокументировала в своих многочисленных видео в соцсетях

Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"29 марта из Бангкока рейсом PS1172 прилетела из отдыха гражданка Украины Ладимира Басова. Пограничники взяли с Ладимиры личное обязательство, согласно которому она должна была 14 дней находиться в самоизоляции", - написал Геращенко.

По его словам, в качестве адреса, где она обещала быть на самоизоляции, Ладимира указала квартиру бабушки и дедушки, которые живут в Николаеве. Однако Ладимира стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизни потенциальной опасности быть зараженными коронавирусом.

"Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещенных в социальных сетях, что возмутило многих пользователей", - пишет замминистра.

Сотрудники полиции Киева обнаружили этот факт, нашли место проживания Ладимиры и вручили ей протокол об административном правонарушении, по которому штраф в 17 000 гривен.

"Если выяснится, что Ладимира таки была инфицирована COVID-19 (чего мы ей, конечно, не желаем) и из-за нарушения режима самоизоляции, от нее заразились другие граждане, то ей может быть предъявлено обвинение и по 325 статье Уголовного кодекса", - резюмирует Геращенко.