Полиция оштрафовала граждан за нарушение карантина на более 272 тыс. грн

3 апреля, 2020, 14:47

Всего за нарушение правил карантина на территории государства составлено 3566 административных протоколов. По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 тыс. гривень

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полицейские проводят профилактические беседы, составляют административные материалы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил карантина людей. Таких по состоянию на 3 апреля составлено 3566. Также начато 44 уголовных производства по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий.

Особое внимание уделяют лицам, которые обязаны находиться на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой.

За нарушение режима самоизоляции полицейские составили 153 админпротоколы: в Киеве - 64, Винницкой области - 18, Черновицкой - 17, Ивано-Франковской - 11, Полтавской - 8, Волынской - 5, Закарпатской - 5, Сумской - 4, Херсонской - 4, Хмельницкой - 4, Харьковской - 3, Киевской - 2, Кировоградской - 2, Николаевской - 1, Одесской - 1, Тернопольской - 1.

Кроме того, по состоянию на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 заведений лечения и обсервации граждан. А также правоохранители совместно с медиками несут службу на 229 карантинных постах.

Всего в обеспечение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности привлечены почти 23 тыс. правоохранителей.