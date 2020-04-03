Пока критики от своих коллег не слышал, - Лерос о скандале с братом Ермака
Об этом нардеп от фракции Слуга народа Гео Лерос рассказал в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.
"В воскресенье, 27 марта, я выкладываю эти видеозаписи. В понедельник в 11 утра уже идет рапорт на ГБР в отношении меня открыть дело. В это же время задним числом регистрируют еще какие-то дела, на два дня раньше, чтобы это не казалось, как политическое преследования. Эти дела тоже открываются ", - сказал Лерос.
Также нардеп рассказал о том, как реагируют на скандал с записями брата Андрея Ермака в его фракции.
"Пока критики от своих коллег не слышал. Большинство звонит поддерживает, но публично большинство депутатов боятся это делать, ведь понимают, политическое давление идет. И многие этого политического давления опасаются. Единственное, что мне передали, что позиция президента была такова: Гео аферист, а Ермак мой друг ", - сказал нардеп.
Лерос также пояснил свою позицию относительно голосования за кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность руководительницы ГПУ.
"В отношении голосования касаемо генерального прокурора, то все мы учимся на своих ошибках. И надо их уметь признать. Я на собственном опыте осознал отсутствие объективного расследования. Я свои выводы в жизни сделал и дальше буду учитывать при голосовании", - заявил Лерос .
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- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- НАБУ получило образцы голоса брата Ермака .
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