Пока критики от своих коллег не слышал, - Лерос о скандале с братом Ермака

3 апреля, 2020, 21:11

Лерос рассказал о том, как реагируют на скандал с записями брата Андрея Ермака в его фракции

Об этом нардеп от фракции Слуга народа Гео Лерос рассказал в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.

"В воскресенье, 27 марта, я выкладываю эти видеозаписи. В понедельник в 11 утра уже идет рапорт на ГБР в отношении меня открыть дело. В это же время задним числом регистрируют еще какие-то дела, на два дня раньше, чтобы это не казалось, как политическое преследования. Эти дела тоже открываются ", - сказал Лерос.

Также нардеп рассказал о том, как реагируют на скандал с записями брата Андрея Ермака в его фракции.

"Пока критики от своих коллег не слышал. Большинство звонит поддерживает, но публично большинство депутатов боятся это делать, ведь понимают, политическое давление идет. И многие этого политического давления опасаются. Единственное, что мне передали, что позиция президента была такова: Гео аферист, а Ермак мой друг ", - сказал нардеп.

Лерос также пояснил свою позицию относительно голосования за кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность руководительницы ГПУ.

"В отношении голосования касаемо генерального прокурора, то все мы учимся на своих ошибках. И надо их уметь признать. Я на собственном опыте осознал отсутствие объективного расследования. Я свои выводы в жизни сделал и дальше буду учитывать при голосовании", - заявил Лерос .

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