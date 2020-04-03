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Espreso.tvОбществоПо гривне за маску: ГБР разоблачило пограничника, который за 10 тыс. грн способствовал вывозу из Украины противоэпидемических средств

По гривне за маску: ГБР разоблачило пограничника, который за 10 тыс. грн способствовал вывозу из Украины противоэпидемических средств

Следователи Государственного бюро расследований задержали инспектора пограничной службы отдела пограничной службы "Лужники" Мукачевского пограничного отряда во время получения неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, пограничник получил неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. грн от гражданина за содействие в незаконном перемещении товаров противоэпидемического назначения (10 тыс. медицинских масок) вне пунктов пропуска через государственную границу Украины в Венгрию.

Как уточняется, задержали пограничника во время получения неправомерной выгоды.

Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении, отстранение его от должности и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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