По гривне за маску: ГБР разоблачило пограничника, который за 10 тыс. грн способствовал вывозу из Украины противоэпидемических средств

3 апреля, 2020, 08:29

Следователи Государственного бюро расследований задержали инспектора пограничной службы отдела пограничной службы "Лужники" Мукачевского пограничного отряда во время получения неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, пограничник получил неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. грн от гражданина за содействие в незаконном перемещении товаров противоэпидемического назначения (10 тыс. медицинских масок) вне пунктов пропуска через государственную границу Украины в Венгрию.

Как уточняется, задержали пограничника во время получения неправомерной выгоды.

Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении, отстранение его от должности и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.