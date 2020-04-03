По гривне за маску: ГБР разоблачило пограничника, который за 10 тыс. грн способствовал вывозу из Украины противоэпидемических средств
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, пограничник получил неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. грн от гражданина за содействие в незаконном перемещении товаров противоэпидемического назначения (10 тыс. медицинских масок) вне пунктов пропуска через государственную границу Украины в Венгрию.
Как уточняется, задержали пограничника во время получения неправомерной выгоды.
Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении, отстранение его от должности и избрании меры пресечения.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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