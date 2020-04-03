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Espreso.tvОбществоПластуны из Днепра вместе с Александром Положинским призвали украинцев соблюдать карантин

Пластуны из Днепра вместе с Александром Положинским призвали украинцев соблюдать карантин

Александр Положинский вместе с пластунами из Днепра создали песню, призывающую украинцев соблюдать карантин, и этим выразили уважение к медработникам

Украинские скауты - пластуны вместе с певцом, экс-лидером группы "Тартак" и другом Пласта Сашком Положинским создали песню для поддержки медработников.

Певец написал текст песни "Держи дистанцию", которую позволил детям использовать для их идеи. Пластуны-новички (дети 6-11 лет), не нарушая условий самоизоляции, самостоятельно записали часть песни у себя дома и смонтировали видео. В своей песне новички отметили важность соблюдения карантина и правил поведения во время него.

 

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