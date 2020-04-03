ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе с COVID-19
Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает "Укринформ".
"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль системы ООН в координации глобальных действий против распространения Covid-19", - сказал Николенко.
Инициаторами документа выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, соавторами - 188 государств, в том числе Украины.
Принятая резолюция подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию и подчеркивает необходимость соблюдения прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии.
Также документ призывает международное сообщество делиться информацией и научными достижениями для борьбы с COVID-19.
Ранее Украина заблокировала проект резолюции, внесенный Россией, который предусматривал отмену международных санкций, введенных за нарушение норм международного права и Устава ООН.
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