ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе с COVID-19

3 апреля, 2020, 07:49

Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом COVID-19

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает "Укринформ".

"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль системы ООН в координации глобальных действий против распространения Covid-19", - сказал Николенко.

Инициаторами документа выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, соавторами - 188 государств, в том числе Украины.

Принятая резолюция подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию и подчеркивает необходимость соблюдения прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии.

Также документ призывает международное сообщество делиться информацией и научными достижениями для борьбы с COVID-19.

Ранее Украина заблокировала проект резолюции, внесенный Россией, который предусматривал отмену международных санкций, введенных за нарушение норм международного права и Устава ООН.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine