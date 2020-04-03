Оккупационные власти Крыма ввели карантин на полуострове, - журналист

3 апреля, 2020, 11:01

Оккупационные власти Крыма обязали жителей оккупированного полуострова оставаться в своих домах по месту жительства с целью противодействия распространению коронавируса

Об этом в Facebook сообщает журналист Заир Акадыров.

"С 3 по 6 апреля граждане на территории Крыма должны оставаться по месту жительства (пребывания). Исключения составляют: случаи обращения за экстренной медицинской помощью; поход в ближайший магазин; выгул собак на расстоянии более 100 метров от дома; вынос мусора, а также походы на работу, если деятельность организации не приостановлена властями", - сообщает Акадыров.

По его словам, движение личного автотранспорта на территории Крыма с 3 по 6 апреля разрешено только при наличии справки с места работы - для того, чтобы гражданин мог из дома добраться до работы. Другое использование личных автомобилей временно запрещается.

В связи с этим, информирует журналист, на севастопольском и симферопольском направлениях, на Бахчисарайском шоссе в направлении Ай-Петри, а также на трассе по Большой Ялте будут установлены блокпосты.

Граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, "власть" настоятельно просит не оставлять свое жилье.

По последним данным, сообщает блогер, в Крыму под контролем по подозрению в заражении коронавирусом находятся 3016 человек. Только за минувшие сутки поступили в больницы 183 человека, выписано - 72.