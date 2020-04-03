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Espreso.tvОбществоОфис президента дал ответ относительно визита Зеленского в Оман: поездка не имела официального статуса

Офис президента дал ответ относительно визита Зеленского в Оман: поездка не имела официального статуса

В ОПУ заявили, что визит Владимира Зеленского в Оман в январе не имел официального статуса, а происходил в личных целях, но президент решил использовать поездку для укрепления дипотношений

Об этом сообщает "Украинская правда", получившая официальный ответ от ОП.

"Поездка президента в Султанат Оман не имела официального статуса, происходила в личных целях и за собственные средства .... Учитывая отсутствие визитов высокого уровня между Украиной и Султанатом Оман с даты установления дипломатических отношений (19 мая 1992), президент Украины использовал посещения Султаната для установления контактов с его руководством, координации взаимных шагов с целью укрепления дипломатических отношений между странами, активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества ", - говорится официальном ответе.

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В ОПУ добавили, что в связи с тем, что визит был неофициальным Офис президента к подготовке и организации поездки не привлекался, организационно-протокольное обеспечение визита Зеленского в Оман не проводилось и делегация не предусматривалась.

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Отмечается, что перелет и проживание в гостинице в Омане оплачивала супруга президента из собственных средств.

Также отмечается, что в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, Зеленский "прервал свой частный визит" в Оман и вернулся в Киев, а руководству Омана написал письмо с благодарностью за помощь в быстром возвращении на родину.

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  • СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
  • По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником, экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
  • В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
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