Официальный курс: гривня активно выбивает позиции у доллара

3 апреля, 2020, 10:25

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 16 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс на 3 апреля установлен на уровне 27,59 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни. По состоянию на 2 апреля курс был 30,32 гривни.