Официальный курс: гривня активно выбивает позиции у доллара
3 апреля, 2020, 10:25
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 16 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс на 3 апреля установлен на уровне 27,59 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни. По состоянию на 2 апреля курс был 30,32 гривни.
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