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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня активно выбивает позиции у доллара

Официальный курс: гривня активно выбивает позиции у доллара

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 16 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс на 3 апреля установлен на уровне 27,59 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни. По состоянию на 2 апреля курс был 30,32 гривни.

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