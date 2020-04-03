Один из клубов АПЛ предложил завершить сезон в Китае
3 апреля, 2020, 13:33
Клубы английской премьер-лиги рассмотрели возможность завершить текущий сезон в Китае
Об этом сообщает The Athletic.
Руководство одного из клубов предложило провести остаток туров чемпионата Англии в Китае, где COVID-19 уже практически не распространяется. Другие же 19 клубов негативно встретили предложение и выступили против этой идеи.
Восстановление сезона является важным решение для команд, так как из-за отсутствия доходов от продажи телетрансляции многие из них оказались в непростой финансовой ситуации и вынуждены сокращать зарплаты своего персонала. Вероятные потери клубов АПЛ оцениваются в 762 млн фунтов.
- Напомним, 1 апреля УЕФА в формате видеоконференции провел встречу с 55 членами организации, где было принято решение перенести все матчи национальных сборных, которые планировались на июнь
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-