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Espreso.tvСпортОдин из клубов АПЛ предложил завершить сезон в Китае

Один из клубов АПЛ предложил завершить сезон в Китае


фото: Getty Images
Клубы английской премьер-лиги рассмотрели возможность завершить текущий сезон в Китае

Об этом сообщает The Athletic.

Руководство одного из клубов предложило провести остаток туров чемпионата Англии в Китае, где COVID-19 уже практически не распространяется. Другие же 19 клубов негативно встретили предложение и выступили против этой идеи.

Восстановление сезона является важным решение для команд, так как из-за отсутствия доходов от продажи телетрансляции многие из них оказались в непростой финансовой ситуации и вынуждены сокращать зарплаты своего персонала. Вероятные потери клубов АПЛ оцениваются в 762 млн фунтов.

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