Ношение паспорта во время карантина инициировало МЗ, чтобы составлять протоколы на тех, кто не представляется - заместитель Авакова

3 апреля, 2020, 16:04

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что МЗ разработало соответствующую норму, чтобы полиция могла устанавливать личность тех, кто не представляется во время карантина

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии "Общественному радио ".

"Разработчиком данного предложения является Минздрав. Это важно, чтобы мы могли составлять административный протокол на лиц, которые не представляются. У них должны быть документы. Это нормальное требование. Это необходимо, чтобы в стране был порядок и для соблюдения правил карантина", - заявил замминистра.

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Он отметил, что вопросы по людям, у которых нет документов, будут решаться "в рабочем порядке".

"Я думаю, что эти вопросы (в отношении людей без документов, - ред) будут решаться в рабочем порядке. Карантин такого масштаба в Украине впервые. Я думаю, если будет конкретная проблема - мы будем дополнять постановление. Все моменты предусмотреть нельзя. Относительно беспризорных - то ситуацию мы изучим отдельно. Есть закон по защите населения от инфекционной болезни, мы действуем в рамках закона ", - сказал Геращенко.

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