Ношение паспорта во время карантина инициировало МЗ, чтобы составлять протоколы на тех, кто не представляется - заместитель Авакова
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии "Общественному радио ".
"Разработчиком данного предложения является Минздрав. Это важно, чтобы мы могли составлять административный протокол на лиц, которые не представляются. У них должны быть документы. Это нормальное требование. Это необходимо, чтобы в стране был порядок и для соблюдения правил карантина", - заявил замминистра.
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Он отметил, что вопросы по людям, у которых нет документов, будут решаться "в рабочем порядке".
"Я думаю, что эти вопросы (в отношении людей без документов, - ред) будут решаться в рабочем порядке. Карантин такого масштаба в Украине впервые. Я думаю, если будет конкретная проблема - мы будем дополнять постановление. Все моменты предусмотреть нельзя. Относительно беспризорных - то ситуацию мы изучим отдельно. Есть закон по защите населения от инфекционной болезни, мы действуем в рамках закона ", - сказал Геращенко.
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