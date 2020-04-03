Непрофессионалы из правительства Зеленского оставили без денег оборонные предприятия, - генерал Забродский

3 апреля, 2020, 14:55

Правительство Зеленского из-за затягивания с утверждением государственного оборонного заказа оставило без средств военно-промышленные предприятия

Об этом написал народный депутат фракции "Европейская Солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский в Фейсбук.

"Шестой год Вооруженные силы и другие силовые ведомств героическим усилиями защищают Украину. Шестой год волонтеры, бизнесмены, конструкторы, ученые, все неравнодушные люди прилагают титанические усилия для того, чтобы наши военнослужащие были оснащены всем необходимым", - отметил он.

"Одновременно государственный оборонный заказ с декабря 2019 "успешно" путешествует между кабинетами чиновников Министерства обороны Украины, Министерства экономики и СНБО", - отметил депутат.

Михаил Забродский подчеркнул, что из-за неутверждения государственного оборонного заказа остаются без денег оборонные предприятия.

"На все это время приостановлено финансирование значительной части государственных предприятий из состава "Укроборонпрома". Большинство из них вынуждены финансово балансировать на грани выживания, теряя первенство во внедрении новейших технологий и квалифицированные кадры", - подчеркнул он.

Представитель "Европейской Солидарности" отметил, что проект государственного оборонного заказа был рассмотрен Комитетом ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке несколько недель назад.

"После рассмотрения проект документа получил более двух десятков различных замечаний и был отправлен на доработку. Тем не менее, это не помешало финансовому обеспечению ГОЗ по статьям, которые не вызывали вопросы", - пояснил депутат.

При этом он добавил, что не имеет никаких объяснений почти трехмесячное отсутствие соответствующего финансирования для, например, государственного концерна Укроборонпром.

"Вопрос к специалистам из очередной "профессиональной" властной команды - не кажется ли вам, что именно так и теряется время, главный ресурс в вооруженной борьбе и обеспечении обороноспособности нашего государства?" - резюмировал Михаил Забродский.