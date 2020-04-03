Некоторые депутаты находятся на самообсервации после заседаний Рады, - Корниенко

3 апреля, 2020, 16:04

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что после последнего внеочередного заседания Верховной Рады многие депутаты находятся на самообсервации

Об этом сказал глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время стрима Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

"Верховная Рада - один из чемпионов в процентном отношении заболевших коронавирусом к общему количеству депутатов ... И очень много людей автоматически попадают на самоизоляцию, которые общались с этим депутатом, находились вокруг него и так далее. Мы не знаем, чем закончится прошлое внеочередное, которое было в понедельник, потому что там, возможно, кто-то тоже был с этой инфекцией и вокруг него много было людей, мы там много времени вместе провели - более 12 часов. Поэтому ждем сейчас, самообсервируемся ", - сказал Корниенко.