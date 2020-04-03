Не желательно есть печенье, мюсли или сухие завтраки, - диетолог о питании во время карантина

3 апреля, 2020, 17:29

Диетолог Оксана Скиталинская рассказала об экономии на продуктах и питании в период карантина

Об этом она сказала в эфире программы "PRO здоровье", передает Еспресо.TV.

"Не надо покупать продукты, которые прошли глубокую переработку. Потому что они не являются здоровыми, а во-вторых, они дороже чем натуральные. Это относится к таким продуктам как: печенье, различные сухие завтраки, кранчи, мюсли. Это все не желательно употреблять , оно содержит много сахара. Лучше всего употреблять различные крупы, причем купить разные, такие как: перловая, гречневая, пшенная крупа. Помним, что их можно между собой смешивать, чтобы повысить их биологическую ценность пищевую ", - отметила Скиталинская.

Она добавила, что в рационе каждый день должна быть формула, которая состоит из трех элементов. Первое - белки, второе - различные овощи, может быть немного фруктов, третье - различные крупы. Ко всему этому мы добавляем жир, находящийся в этих готовых продуктах. Например, яйцах, мясных продуктах, рыбе. Белок обязательно должен быть, потому что он идет на построение всех иммунных клеток, на построение всех тканей, гормонов, ферментов. Углеводы в виде каш и овощей нужны для того, чтобы все время держался уровень энергии, было много клетчатки, а также, чтобы люди не переедала.

"Очень важно употреблять правильные белки. Многие люди сразу представлять мясо, но белки есть двух типов: животного происхождения - молочные продукты, рыба, мясо, а есть продукты растительного подження - грибы, бобовые. Они все важны. Когда мы говорим о белках, то самыми здоровыми, самыми дешевыми являются яйца. Ведь это не просто белок, но и белок, содержащий жир и пищевой холестерин. В период эпидемии нужно подготовить организм, состоящий из большого количества клеток к тому, чтобы клетки были менее уязвимыми. Нам нужен белок, чтобы образовывались новые иммунные клетки. Нам нужны яйца, кисломолочные, молочные продукты ", - отметила диетолог.

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