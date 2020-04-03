Нашли и взяли анализы: жителя Миргородщины, который скрывался от теста на COVID-19, обнаружили в селе
3 апреля, 2020, 17:59
Правоохранительные органы разыскали жителя Миргородского района, который отказался от тестирования на коронавирусную инфекцию
Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, местонахождение мужчины, который скрывался за отказ от ПЦР-теста, уже известно.
"Полиция и медики установили местонахождение мужчины из Миргородского района, который отказывался от ПЦР-тестирования. Он уже в своем селе. Анализы взяли", - сообщил Синегубов.
- Напомним, ранее сообщалось, что житель Миргородщины с подозрением на COVID-19 скрывается от медиков и полициии
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