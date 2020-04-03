Нашли и взяли анализы: жителя Миргородщины, который скрывался от теста на COVID-19, обнаружили в селе

3 апреля, 2020, 17:59

Правоохранительные органы разыскали жителя Миргородского района, который отказался от тестирования на коронавирусную инфекцию

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, местонахождение мужчины, который скрывался за отказ от ПЦР-теста, уже известно.

"Полиция и медики установили местонахождение мужчины из Миргородского района, который отказывался от ПЦР-тестирования. Он уже в своем селе. Анализы взяли", - сообщил Синегубов.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Миргородщины с подозрением на COVID-19 скрывается от медиков и полициии

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