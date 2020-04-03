Нардепу Дубневичу, подозреваемому в завладении более 93 млн грн, продолжили обязательства, - САП

3 апреля, 2020, 11:45

Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности, возложенные на народного депутата Ярослава Дубневича, подозреваемого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Срок действия обязательств определен в пределах срока досудебного расследования - до 29 апреля 2020 года.

Согласно решению суда, подозреваемый обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.