Нардеп Шахов назвал коронавирус "сымитированной богачами болезнью" и обвинил в его появлении Большую семерку

3 апреля, 2020, 08:44

Народный депутат от группы "Довира" Сергей Шахов заявил, что к созданию коронавируса COVID-19 причастна Большая семерка

Об этом Шахов заявил в своем видеообращении в Facebook.

Один из его подписчиков заявил, что в Украину вернулись 142 тыс. работников и они не прошли обсервацию. Подписчик спросил у Шахова, не думает ли он, "что нам просто каюк"?

На это Шахов ответил следующее: "Коронавирус - это сымитированная богачами болезнь, которые сегодня обрушили финансовые рынки и просто скупают акции. Эти негодяи имеют всего ответить. В данный момент президент Зеленский должен и обязан сделать заявление о расследовании по поводу коронавируса и думать, кому из стран предъявлять претензию. Я считаю, что к этому причастна Большая семерка".