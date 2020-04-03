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Espreso.tvОбществоНардеп Шахов назвал коронавирус "сымитированной богачами болезнью" и обвинил в его появлении Большую семерку

Нардеп Шахов назвал коронавирус "сымитированной богачами болезнью" и обвинил в его появлении Большую семерку

Народный депутат от группы "Довира" Сергей Шахов заявил, что к созданию коронавируса COVID-19 причастна Большая семерка

Об этом Шахов заявил в своем видеообращении в Facebook.

Один из его подписчиков заявил, что в Украину вернулись 142 тыс. работников и они не прошли обсервацию. Подписчик спросил у Шахова, не думает ли он, "что нам просто каюк"?

На это Шахов ответил следующее: "Коронавирус - это сымитированная богачами болезнь, которые сегодня обрушили финансовые рынки и просто скупают акции. Эти негодяи имеют всего ответить. В данный момент президент Зеленский должен и обязан сделать заявление о расследовании по поводу коронавируса и думать, кому из стран предъявлять претензию. Я считаю, что к этому причастна Большая семерка".

 

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