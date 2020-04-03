На Киевщине пенсионерка сожгла гектар поля и 40 деревьев: выкуривала лисиц
3 апреля, 2020, 15:36
Спасатели вызвали полицию по факту поджога, угрожавшего селу Черняховка Киевской области. Местная жительница "выкуривала" лисиц, которые воровали ее кур
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Безликие" поджигатели, о которых мы пишем каждый день и которые только за этот год уничтожили более 800 гектаров степей и лесов, материализуются ", - отметили спасатели.
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На риторический вопрос, не будут ли бегать после пожара лисы, пенсионерка ответила: "Дак теперь хоть видно будет!"
Спасатели добавили, что вызвали полицию, которая, в свою очередь, составила административный акт на правонарушительницу.
Видео - ГСЧС:
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