 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Киевщине пенсионерка сожгла гектар поля и 40 деревьев: выкуривала лисиц

На Киевщине пенсионерка сожгла гектар поля и 40 деревьев: выкуривала лисиц


фото: dsns.gov.ua
Спасатели вызвали полицию по факту поджога, угрожавшего селу Черняховка Киевской области. Местная жительница "выкуривала" лисиц, которые воровали ее кур

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Безликие" поджигатели, о которых мы пишем каждый день и которые только за этот год уничтожили более 800 гектаров степей и лесов, материализуются ", - отметили спасатели.

Читайте также: Сгорело 27 гектаров: в Киеве в течение недели пожарные 112 раз тушили поджоги травы, - Кличко

На риторический вопрос, не будут ли бегать после пожара лисы, пенсионерка ответила: "Дак теперь хоть видно будет!"

Спасатели добавили, что вызвали полицию, которая, в свою очередь, составила административный акт на правонарушительницу.

Видео - ГСЧС:

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать