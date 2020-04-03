Мыши меняют выражение морды в зависимости от эмоционального состояния, - исследование
Об этом пишет Science .
Обычному наблюдателю трудно уловить изменения в реакциях морд грызунов, поэтому исследователи решили использовать в работе компьютерные механизмы.
Автоматизированная система анализировала изображение мышей, которые реагировали на различные раздражители. Среди них были вещества: горький хинин, что вызывает у животных отвращение; сахароза, которая вызывает чувство удовлетворенности; хлорид лития - недомогание. Также исследователи использовали холодный воздух, чтобы мыши чувствовали пассивный страх от замерзания, и моделировали побег, чтобы животные чувствовали активный страх.
Результаты исследования показали, что каждая эмоция, кроме страха, отображалась на мордах мышей по-разному. Выражение страха напоминало смесь различных чувств, включая отвращение и боль.
Исследователи не только смогли идентифицировать различные эмоциональные состояния мышей с определенными лицевыми реакциями, но и определить степень этих эмоциональных состояний. Жаждущая мышь, которая пьет раствор сахарозы, казалась более радостной, чем мышь, которая пила раствор сахарозы, не испытывая острой потребности в жидкости.
Ученые также проанализировали нейтронную активность в мозге мышей. Так они хотели убедиться, что изменение выражения - не автоматическая реакция на определенный внешний раздражитель, а отражение внутреннего эмоционального состояния грызуна.
Используя технику флуоресцентной визуализации, ученые исследовали область мышиного мозга, известную как островковая кора. Она играет большую роль в формировании эмоций. Метод флуоресцентной визуализации - это неинвазивная техника, с помощью которой можно узнать, какие процессы происходят в живом организме.
Исследователи работали с лазерным микроскопом, который позволяет наблюдать живые ткани на глубине более одного миллиметра, используя явление флуоресценции. Ученые стимулировали определенные нейроны, связанные с различными эмоциями, используя свет. Они обнаружили, что нейронная активность, связанная с эмоциями, и лицевые реакции у мышей полностью совпадают.
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