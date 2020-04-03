Милованов предлагает платить украинцам по 5000 грн каждый месяц карантина

3 апреля, 2020, 15:23

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что государственная поддержка в период карантина и коронавируса должна заключаться в осуществлении прямых выплат населению

Об этом сообщает Hromadske .

Подобным путем экономику поддерживают развитые страны мира, которые тратят на противодействие экономическому кризису 5-10% ВВП.

"В Украине 10% ВВП это составляет примерно 400 млрд грн. Размер поддержки, предоставляемой в Украине, сейчас значительно меньше и должен быть увеличен в разы", - сообщил экс-министр.

Милованов считает, что людям, которые потеряли работу или другие источники дохода нужно выплачивать хотя бы 50% зарплаты в месяц (а поскольку средняя зарплата в Украине составляет около 10 000 гривен, то каждый гражданин в среднем получит по 5000 гривен). По его расчетам, на эти цели может уйти до 25 млрд гривен в месяц, а за 4 месяца карантина - 100 млрд гривен.

"Прямая поддержка людям. С экономической и финансовой точки зрения, больше всего кризис ударит по людям, которые будут уволены, отправлены во временные отпуски, или каким будет уменьшена зарплата. Поэтому фокус государства должен быть на поддержке прежде всего людей, а не пенсионеров" , - заявил экс-чиновник.

Он считает, что право на получение государственной помощи должны иметь не только официально трудоустроены украинцы, но и те люди, которые работают неофициально или оформлены как ФОПы. Выплачивать финансовую помощь Милованов рекомендует и малому и среднему бизнесу.

Деньги на помощь экономике Милованов предлагает взять у МВФ, но также не исключает, что государство может их напечатать.

"Стоит ли проводить (фактически) эмиссию, если не будет хватать финансирования через рыночные механизмы? На мой взгляд, да, из-за беспрецедентной ситуацию. Но нужно помнить, что эмиссия не может быть заменой программы МВФ и поддержки других доноров и заимствований с рынка", - отметил он.