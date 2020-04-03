МИД Польши: Россия использует пандемию для распространения дезинформации
Такое заявление он сделал по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО, сообщает TVP info.
"Дезинформация и угроза со стороны России во времена пандемии беспокоит НАТО. Россия использует кризис. Дезинформационная активность России очень выразительна. Она имеет пропагандистский характер и это беспокоит членов", - заявил Чапутович.
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По его словам, примером использования Москвой дезинформации является случай, когда российские пропагандисты распространили фейк о том, что Польша якобы заблокировала пролет над своей территорией российского самолета с помощью для Италии.
В связи с этим союзники по НАТО подчеркнули необходимость противодействовать информационным атакам РФ.
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