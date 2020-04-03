МВФ может перечислить в бюджет Украины до $ 5 млрд до конца года, - министр финансов

3 апреля, 2020, 15:51

Украина планирует создать так называемый Фонд борьбы с коронавирусом в объеме около 97 млрд грн. Для этого придется пересматривать запланированный дефицит госбюджета - МВФ согласовал необходимость такого шага

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время Киевского форума безопасности в эфире Еспресо.TV

"По первому кварталу мы видим провал по доходам. И это заставляет нас реагировать, мы подготовили изменения в бюджет, которые не только решают вопросы сбалансирования бюджета, но и направлены на то, чтобы создать стабилизационный механизм для борьбы с коронавирусом и его последствиями. Речь идет о создании так называемого фонда борьбы с коронавирусом в объеме 97 млрд грн ", - отметил Марченко.

По его словам, сейчас эти изменения обрабатываются бюджетным комитетом, и могут быть приняты парламентом уже в течение ближайшей недели.

"Мы активно ведем переговоры с Международным валютным фондом. Мы согласовали рамку доходов и дефицита и четко определили, сколько у нас есть возможностей по ресурсонаполнению бюджета. Осталось согласовать технически меморандум, проголосовать закон о банках и изменения в бюджет ", - пояснил министр финансов.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ до 5 млрд долларов в бюджет", - добавил Марченко, отметив, что активные переговоры о финансовой помощи в борьбе с коронавирусом Украина ведет со странами G7, рядом лидеров европейских стран, США и Канады.