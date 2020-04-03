Люди, которые привели к падению экономики тогда, когда не было коронавируса, - Княжицкий о власти
Об этом он рассказал в эфире программы "Дебаты", передает Еспресо.TV.
"Будущее будет очень сложным. Гораздо труднее, чем мы себе это представляем. Справится ли с этим правительство? Нет, не справится. Потому что я лично говорил о том, что необходимо создавать правительство национального доверия, которое бы объединило и вменяемых людей по большинству политических сил, некоторые политические силы вполне туда зайдут и сделают такую коалицию из профессиональных людей. Прислушалась ли к этому современная власть? Нет, не прислушивалась, возможно, лишь частично. Потому что мы видим, что есть некоторые профессиональные назначения, но очевидно, что нельзя сделать реформу через одного министра ", - сказал Княжицкий.
Он добавил, что если министр финансов зарекомендовал себя сильным специалистом еще в прошлом правительстве, это не значит, что в той системе принятия решений, при власти Владимира Зеленского, ему удастся быть эффективным.
"Это люди, которые пришли к власти, не профессиональные, которые привели к падению производство и экономику даже тогда, когда не было никакого коронавируса. А сейчас нас ждут сложные времена, которые приведут к реальному переформатированию украинской власти", - отметил Княжицкий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-