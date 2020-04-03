Люди, которые привели к падению экономики тогда, когда не было коронавируса, - Княжицкий о власти

3 апреля, 2020, 23:06

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий дал свой прогноз относительно нынешней власти

Об этом он рассказал в эфире программы "Дебаты", передает Еспресо.TV.

"Будущее будет очень сложным. Гораздо труднее, чем мы себе это представляем. Справится ли с этим правительство? Нет, не справится. Потому что я лично говорил о том, что необходимо создавать правительство национального доверия, которое бы объединило и вменяемых людей по большинству политических сил, некоторые политические силы вполне туда зайдут и сделают такую коалицию из профессиональных людей. Прислушалась ли к этому современная власть? Нет, не прислушивалась, возможно, лишь частично. Потому что мы видим, что есть некоторые профессиональные назначения, но очевидно, что нельзя сделать реформу через одного министра ", - сказал Княжицкий.

Он добавил, что если министр финансов зарекомендовал себя сильным специалистом еще в прошлом правительстве, это не значит, что в той системе принятия решений, при власти Владимира Зеленского, ему удастся быть эффективным.

"Это люди, которые пришли к власти, не профессиональные, которые привели к падению производство и экономику даже тогда, когда не было никакого коронавируса. А сейчас нас ждут сложные времена, которые приведут к реальному переформатированию украинской власти", - отметил Княжицкий.

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