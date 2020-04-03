Личным тренером французского футболиста стал кот
3 апреля, 2020, 10:00
Во время карантина вингер "Сент-Этьена" Франк Оноре тренируется под руководством своего домашнего любимца
Видео опубликовал официальный twitter "Сент-Этьена".
"Франк Онора может рассчитывать на поддержку особенного (но ленивого) тренера по физподготовке", - говорится в заявлении клуба.
В текущем сезоне 23-летний Оноре провел 19 матчей и отдал 5 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата Франции по футболу "Сент-Этьен" идет на 17-й строчке. Команда находится на расстоянии 3 очков от зоны вылета.
Honorat_Franck peut compter sur le soutien d'un préparateur physique un peu spécial (mais fainéant).- AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 2, 2020
https://t.co/I13QjFHGOg pic.twitter.com/nHTsWSrK3v
- 27 марта французский защитник итальянского "Милана" Тео Эрнандес устроил вечеринку, главными звездами которого стали рулоны туалетной бумаги.
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-