Личным тренером французского футболиста стал кот

3 апреля, 2020, 10:00

Во время карантина вингер "Сент-Этьена" Франк Оноре тренируется под руководством своего домашнего любимца

Видео опубликовал официальный twitter "Сент-Этьена".

"Франк Онора может рассчитывать на поддержку особенного (но ленивого) тренера по физподготовке", - говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне 23-летний Оноре провел 19 матчей и отдал 5 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата Франции по футболу "Сент-Этьен" идет на 17-й строчке. Команда находится на расстоянии 3 очков от зоны вылета.

Honorat_Franck peut compter sur le soutien d'un préparateur physique un peu spécial (mais fainéant).



https://t.co/I13QjFHGOg pic.twitter.com/nHTsWSrK3v - AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 2, 2020