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Espreso.tvСпортЛичным тренером французского футболиста стал кот

Личным тренером французского футболиста стал кот


фото: Getty Images
Во время карантина вингер "Сент-Этьена" Франк Оноре тренируется под руководством своего домашнего любимца

Видео опубликовал официальный twitter "Сент-Этьена".

"Франк Онора может рассчитывать на поддержку особенного (но ленивого) тренера по физподготовке", - говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне 23-летний Оноре провел 19 матчей и отдал 5 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата Франции по футболу "Сент-Этьен" идет на 17-й строчке. Команда находится на расстоянии 3 очков от зоны вылета.

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