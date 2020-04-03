Львовская психбольница заявила о нехватке средств на содержание больных: в стационаре 650 пациентов

Об этом говорится на странице больницы в Facebook.

"Просим о срочной помощи власть, предприятия и всех неравнодушных граждан! Областная психиатрическая больница, крупнейший центр психиатрической помощи в западном регионе оказался на грани финансового и социального коллапса. Незащищенные слои населения - люди с психическими расстройствами, оставленные без надлежащего финансирования и ухода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй этап реформы и подписания соглашения с НСЗУ не предусматривают финансирование таких видов психиатрической помощи:

- финансирование программы психосоциальной реабилитации лиц с расстройствами психики и поведения,

- предоставление психиатрической помощи лицам с различными формами психических расстройств, которые длительное время находятся в стационаре и по своему психическому состоянию не могут проживать самостоятельно, в семьях или социальном учреждении,

- предоставление психиатрической помощи в принудительном порядке по ст. 14 Закона Украины "При психиатрической помощи" (гражданско-правовой порядок) сроком от 6 месяцев и более,

- проведение судебно-психиатрических экспертиз по уголовным и гражданским делам,

- предоставление психиатрической помощи лицам, к которым применены принудительные меры медицинского характера с обычным наблюдением в порядке статьи 94 Уголовного кодекса Украины (уголовно-правовой порядок),

- проведение обследования на предмет годности к военной службе лицам, направленных военными комиссариатами.

В обновленной системе финансирования психиатрической больницы не учтено, что большинство лиц, страдающих хроническими психическими заболеваниями, не могут вести полноценный образ жизни, потеряли родственные связи и жилье. Ход психического заболевания с наличием тяжелого психического расстройства, аутоагрессии и социально-агрессивными действиями не дает возможности руководителям психиатрических заведений направлять данную категорию пациентов в интернатные учреждения.

С 1 апреля Львовская областная клиническая психиатрическая больница не имеет достаточно средств на питание и содержание пациентов, большинство из которых по медицинским или социальным показаниям не могут вернуться домой.

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