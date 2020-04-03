Львовская психбольница заявила о нехватке средств на содержание больных: в стационаре 650 пациентов
Об этом говорится на странице больницы в Facebook.
Отмечается, что второй этап реформы и подписания соглашения с НСЗУ не предусматривают финансирование таких видов психиатрической помощи:
- финансирование программы психосоциальной реабилитации лиц с расстройствами психики и поведения,
- предоставление психиатрической помощи лицам с различными формами психических расстройств, которые длительное время находятся в стационаре и по своему психическому состоянию не могут проживать самостоятельно, в семьях или социальном учреждении,
- предоставление психиатрической помощи в принудительном порядке по ст. 14 Закона Украины "При психиатрической помощи" (гражданско-правовой порядок) сроком от 6 месяцев и более,
- проведение судебно-психиатрических экспертиз по уголовным и гражданским делам,
- предоставление психиатрической помощи лицам, к которым применены принудительные меры медицинского характера с обычным наблюдением в порядке статьи 94 Уголовного кодекса Украины (уголовно-правовой порядок),
- проведение обследования на предмет годности к военной службе лицам, направленных военными комиссариатами.
В обновленной системе финансирования психиатрической больницы не учтено, что большинство лиц, страдающих хроническими психическими заболеваниями, не могут вести полноценный образ жизни, потеряли родственные связи и жилье. Ход психического заболевания с наличием тяжелого психического расстройства, аутоагрессии и социально-агрессивными действиями не дает возможности руководителям психиатрических заведений направлять данную категорию пациентов в интернатные учреждения.
С 1 апреля Львовская областная клиническая психиатрическая больница не имеет достаточно средств на питание и содержание пациентов, большинство из которых по медицинским или социальным показаниям не могут вернуться домой.
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